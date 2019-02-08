В Екатеринбурге до конца июня закроют движение по дублеру Серафимы Дерябиной

С 11 февраля до 20 июля в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной от дома №49/1 до дома № 55/1. Такие ограничения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

У строителей запланирован большой объем работ. Подрядчики планируют построить ливневую канализацию, уложить водопроводы, демонтировать и поставить новые опоры освещения, гранитные поребрики, подпорную стенку и другое.

Добавим, что автобус №47, который курсирует на этом участке, изменит свой маршрут. Так, от остановки "Громова", вместо улиц Начдива Онуфриева – дублер Серафимы Дерябиной – Бардина, он пойдет по улицам Громова – Начдива Онуфриева – Чкалова – Бардина и далее по прежнему маршруту. В обратном направлении автобус пройдет по улицам Бардина – Громова.