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В Новосибирске пройдут новые слушания по установке памятника Сталину

В Новосибирске пройдут новые общественные слушания по поводу установки в городе памятника Сталину. После того как худсовет при мэрии отказал согласовывать размещение монумента в общественном пространстве, инициативной группе был предложен вариант новосибирского обкома КПРФ по ул. Большевистской, 29.

Как сообщает Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, в проект также внесены улучшения, в частности планируется построить кирпичную стену с колоннами, на центральной секции слева и справа от бюста будут размещены гранитные плиты, на одной из которых высечены слова И.В. Сталина об исторической миссии советского народа в разгроме фашизма и спасении цивилизации, на другой – слова из стихотворения грузинского поэта "Ответ Евгению Евтушенко": "Он вывел нас к свету, И к солнцу из тягостной тьмы, Вот в ЭТОМ, именно в ЭТОМ, НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА МЫ".

Активисты намереваются установить памятник 9 мая, ко Дню Победы. Однако вновь предстоит процедура публичных слушаний. К концу марта процедура согласования должна завершиться.

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В Новосибирске пройдут новые слушания по установке памятника Сталину

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Теги: Новосибирск, ВКПБ, памятник Сталину, обком КПРФ



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