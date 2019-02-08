В Салехарде в жилом доме отключили отопление

Прокурор Салехарда выехал в дом №18 по Лесозаводской, жители которого пожаловались на отключение тепла в здании, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее жильцы пожаловались на то, что из-за отключения отопления стены якобы промёрзли, вода, которая стояла у людей на полу, замёрзла. Сегодня утром на место выехал прокурор Салехарда Денис Назаренко. Он встретился с жильцами. Организована проверка ситуации. Отметим, последние дни температура в Салехарде днём держится в районе минус 25.

Напомним, в соседнем Лабытнанги в жилом доме вырос сталагмит из фекалий, ранее подобная ситуация произошла в Свердловской области, в Серове.