08 Февраля 2019
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Наука и техника За рубежом

Новый туалет на американский сегмент МКС доставят только через год

НАСА сообщило, что новый туалет на американский сегмент МКС доставят только в начале 2020 года. Его установят в модуле Tranquility, передает РИА Новости.

О поломке туалета на американском сегменте космической станции сообщалось 4 февраля. Астронавтам пришлось собирать воду полотенцами, которая вытекла из-за ЧП.

Источник рассказал, что, заметив поломку, астронавты НАСА отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Во время ликвидации утечки в модуль вылилось более 10 литров воды.

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Новый туалет на американский сегмент МКС доставят только через год

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Теги: туалет, мкс, американский сегмент



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Ранее 05.02.2019 01:18 Мск На американском сегменте МКС поломался туалет

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