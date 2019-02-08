Новый туалет на американский сегмент МКС доставят только через год

НАСА сообщило, что новый туалет на американский сегмент МКС доставят только в начале 2020 года. Его установят в модуле Tranquility, передает РИА Новости.

О поломке туалета на американском сегменте космической станции сообщалось 4 февраля. Астронавтам пришлось собирать воду полотенцами, которая вытекла из-за ЧП.

Источник рассказал, что, заметив поломку, астронавты НАСА отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Во время ликвидации утечки в модуль вылилось более 10 литров воды.