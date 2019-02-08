В Москве скончался Народный артист России Сергей Юрский

Народный артист России Сергей Юрский скончался в Москве.

Информацию о смерти актера Накануне.RU подтвердили в пресс-службе театра Моссовета. Дата прощания с Юрским пока неизвестна.

Актер исполнил более сотни ролей в театре и кино. Известность ему принесли такие картины, как "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД".

В декабре Сергей Юрский попал больницу - его госпитализировали в инфекционное отделение. Сообщалось, что причиной стало воспаление, 83-летний артист находился в состоянии средней тяжести.