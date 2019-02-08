В Тюмени приставы спасли девочку, которую мать на неделю заперла с 30 кошками

Судебные приставы Ленинградского административного округа Тюмени вызволили из квартиры девочку 11-13 лет. В доме, помимо ребенка находились около 30 кошек. Мать уехала в командировку и отсутствовала неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

На исполнении у судебных приставов находилось решение суда, по которому хозяйка квартиры должна была устранить нарушения, связанные с бесконтрольным содержанием домашних животных. Ей необходимо было провести уборку и дезинфекцию в квартире, а количество питомцев сократить до одного.

С жалобой на женщину с 30 кошками обратились соседи - из-за экскрементов животных зловоние распространялся по всему дому. Сотрудники "Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" провели лабораторно-инструментальные исследования воздуха, как оказалось, содержание аммиака существенно превысило предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

В установленный срок решение суда исполнено не было. Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов, которые уведомили жильцов квартиры о возбуждении исполнительного производства.. Приставы неоднократно пытались встретиться с жительницей квартиры, но безрезультатно. Когда они выехали по адресу для принудительного исполнения решения суда, выяснилось, что в доме находится ребенок.

Она сообщила, что ее мама уехала в командировку и отсутствует уже неделю. Приставы связались с соцслужбой экстренного реагирования "Ребенок и семья", а также выяснили, что квартира сдается в аренду - дозвонились до хозяйки и смогли попасть во внутрь.

"Когда сотрудники попали в квартиру то увидели такую картину: ужасный беспорядок, множество (порядка 30) грязных, больных кошек, невыносимый, отвратительный запах аммиака, не было никакой пригодной для проживания мебели и техники, ребенок спал на рваном,испачканном матрасе лежащем на полу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе судебных приставов.

Оставлять ребенка в таких условиях было нельзя. Из ближайших родственников у девочки был только дедушка, однако, когда приставы посетили его "они обнаружили ту же историю".

Девочку определили в социальный центр, дальнейшая судьба ребенка будет решена позже. Кошек забрали в приют защитники животных.