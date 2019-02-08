Самовыдвиженцам губернаторской выборной кампании в Зауралье придется пройти двойной фильтр

На внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты рассмотрели вопрос изменения местного выборного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.



По предложению председателя избирательной комиссии Зауралья Валерия Самокрутова депутаты проголосовали за то, чтобы в выборах главы региона могли принимать участие самовыдвиженцы, а не только лидеры политических партий. Для этого беспартийному кандидату приедтся преодолеть двойной фильтр - поддержку ему должны оказать не менее 5% муниципальных народных избранников или депутатов, избранных на выборах руководителей муниципалитетов, а также 0,5% избирателей.



Как отметил Самокрутов, такой порог - минимальный для того, чтобы все процедуры соответствовали федеральному законодательству.



Депутат от ЛДПР Юрий Ярушин отметил, что самовыдвиженцев сейчас должно быть много.



"В СМИ появляются такие слухи, что этот закон делается специально под кого-то, то есть под одного человека. Это неправильно, я на этом хотел бы заострить особое внимание. Самовыдвиженцев должно быть много, я на это надеюсь", - отметил Ярушин.