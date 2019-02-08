Главный зауральский полицейский переедет в Москву и возглавит управление по борьбе с экстремизмом МВД России

Еще один высокопоставленный силовик переезжает из Кургана в Москву - начальника зауральского управления МВД Олега Ильиных в скором времени назначат на должность руководителя ведомства по борьбе с экстремизмом МВД России, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в полицейском главке региона.

Как отметил источник, Ильиных уже прошел процедуру согласования, осталось дело за малым - ждать подписания приказа о назначении.

Напомним, Олег Ильиных был назначен главой регионального УМВД в декабре 2015 года.

Стоит отметить, что в конце прошлого года регион покинул и бывший прокурор Зауралья Игорь Ткачев - он стал заместителем Генпрокурора России Юрия Чайки.