08 Февраля 2019
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Общество Курганская область

Главный зауральский полицейский переедет в Москву и возглавит управление по борьбе с экстремизмом МВД России

Еще один высокопоставленный силовик переезжает из Кургана в Москву - начальника зауральского управления МВД Олега Ильиных в скором времени назначат на должность руководителя ведомства по борьбе с экстремизмом МВД России, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в полицейском главке региона.

Как отметил источник, Ильиных уже прошел процедуру согласования, осталось дело за малым - ждать подписания приказа о назначении.

Напомним, Олег Ильиных был назначен главой регионального УМВД в декабре 2015 года.

Стоит отметить, что в конце прошлого года регион покинул и бывший прокурор Зауралья Игорь Ткачев - он стал заместителем Генпрокурора России Юрия Чайки.

Олег Ильиных, начальник УМВД России по Курганской области(2018)|Фото:Накануне.RU

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Главный зауральский полицейский переедет в Москву и возглавит управление по борьбе с экстремизмом МВД России

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Теги: Олег Ильиных, начальник, пост, должность, полиция, Зауралье, УМВД



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