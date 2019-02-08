08 Февраля 2019
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Экономика В России

Росстат предложили забрать у Минэкономразвития

В Госдуму внесен законопроект о переподчинении Росстата. Авторы предложили забрать ведомство у Минэкономразвития и передать Правительству РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Поправки внесли депутаты от "Справедливой России".Они отмечают, что передача в 2017 г. Ростата министерству может привести к конфликту интересов: в интересах руководящего ведомства данные Росстата, отображающие социально-экономическое развитие страны, могут потерять объективность.

"Учитывая особую роль Росстата в действующей системе органов государственной власти, представляется обоснованным закрепить его подведомственность непосредственно за Правительством Российской Федерации", - говорится в пояснениях к проекту.

Идея переподчинения Росстата не первый раз подвергается критике. До 2017 г. Минэкономразвития критиковало методологию Росстата, которая показывала низкий рост, а уже по итогам 2018-го, когда Росстат возглавил выходец из Минэкономразвития Павел Малков, статисты отчитались о рекордном за шесть лет росте ВВП в 2,3%.

Проект "эсеров" пока не получил отзыва Правительства.

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Росстат предложили забрать у Минэкономразвития

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Теги: Росстат, Правительство, Минэкономразвития



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