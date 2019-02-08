Фильмов больше не будет. Организатор скандальной БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге заявил о закрытии "Колизея"

Кинотеатр "Колизей" в Екатеринбурге навсегда закрывает свои двери для любителей кино. Об этом в своем Facebook написал замдиректора кинотеатра "Салют" Станислав Словиковский, передает корреспондент Накануне.RU

"На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется", - сообщил Словиковский.

Он также добавил, что сам увольняется из кинотеатра, отметив, что проработал в сфере кино 13 лет.

"На сегодняшний день, все с кем я работал в кинотеатре - покинули свои посты. Пора и мне", - пишет Словиковский.

Отметим, что Станислав Словиковский стал известен в уральской столице как создатель скандальной вечеринки "Блю Вельвет", организованной тогда еще клубом "Линч". Такая вечеринка проходила не единожды, они посвящались режиссеру Дэвиду Линчу и его фильму "Блю вельвет".

Стоит напомнить, что месяцем ранее пост директора "Салюта" и "Колизея" покинул Сергей Федяков, после чего здание кинотеатра закрыли на ремонт.