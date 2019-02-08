Биатлонист Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде и опередил Фуркада в общем зачёте

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, передает корреспондент Накануне.RU.

Логинов допустил два промаха на четырёх огневых рубежах. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Ещё один российский биатлонист, Евгений Гараничев, финишировал в шаге от пьедестала.

Отметим, что из-за морозной погоды организаторы этапа сократили дистанцию гонки с 20 до 15 км. Помимо этого, за промах ко времени биатлонистов прибавлялось 45 сек. штрафа вместо 1 мин.

Добавим также, что в данный момент Логинов вернулся на вторую позицию (596 баллов) в общем зачёте Кубка мира, опередив пропускающего соревнования в Северной Америке француза Мартена Фуркада (554 балла). Лидером общего зачета КМ с отрывом является Йоханнес Бё (896 баллов).