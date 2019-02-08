На Южном Урале один человек пострадал в ДТП иномарки с КамАЗом
На Южном Урале иномарка столкнулась с КамАЗом. В результате ДТП один человек пострадал, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне днем на на 2 км автодороги "Обход п. Мирный".
29-летний водитель автомобиля Ниссан Блюберд Силфи не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом.
В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан, 27-летний мужчина, получил телесные повреждения и был госпитализирован.