08 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале бухгалтер кофейни украла 6 млн рублей и проиграла в интернет-казино

Перед судом предстанет бывший бухгалтер одной из кофеен Каменска-Уральского. Ее обвиняют в хищении крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с марта 2015 по октябрь 2018 года женщина работала главным бухгалтером одной из кофеен города. Как показало расследование, она незаконно присвоила средства предприятия, вверенные ей для исполнения служебных обязанностей.

Деньги были переведены с расчетного счета кафе на принадлежащий ей банковский счет: всего оказалось похищено более 6 млн рублей. Было установлено, что большую часть средств бухгалтер потратила на азартные интернет-игры.

Как отметили в прокуратуре, вину в совершении преступления женщина признала полностью. Сейчас уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Теперь любительнице онлайн-казино грозит до 10 лет тюрьмы.

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На Среднем Урале бухгалтер кофейни украла 6 млн рублей и проиграла в интернет-казино

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Теги: бухгалтер, кофейня, хищение, суд



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