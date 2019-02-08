США определили дальнейшие шаги по развёртыванию ракет в Европе

В Госдепе рассказали о том, что США разместят крылатые ракеты наземного базирования только после консультаций с союзниками.

Как передаёт ТАСС, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказал о том, что Пентагон взял на себя инициативу и определил конкретные шаги в этом вопросе. Но последующие меры должны обсуждаться с партнёрами и союзниками. От описания последующих шагов представитель Госдепа отказался.

Даже если такие европейские страны как Германия или Великобритания откажутся от развёртывания американских ракет на своей территории, то Польша, прибалтийские государства, Украина или Грузия могут на это пойти. В результате подлётное время для американских ракет до европейской части России составит буквально несколько минут.