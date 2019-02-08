08 Февраля 2019
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Перестрелка у ресторана в Ростове: ищут автомобили с дагестанскими и московскими номерами

В Ростове-на-Дону ссора двух компаний мужчин переросла в массовую драку со стрельбой, в результате погиб один мужчина.

Конфликт произошел рядом с рестораном. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает DonDay.

В розыск объявлены шесть машин. "Лексус" и "Порш" имеют регистрационные номера Ростовской области, "Ренж-Ровер" зарегистрирован в Дагестане, "Мазда", "Хендай" и "Тойота" - в Москве.

В декабре в Казани произошла перестрелка в центре города. Неизвестный выстрелил из пистолета ТТ в двух мужчин, после чего скрылся.

Оба пострадавших были госпитализированы с ранениями в голову и живот. Дело возбудили по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

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Перестрелка у ресторана в Ростове: ищут автомобили с дагестанскими и московскими номерами

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Теги: стрельба, ростов-на-дону, драка



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