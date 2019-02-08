Reebok предложил покупательницам в России "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо"

Скандал вызвали надписи на постерах новой рекламной кампании производителя спортивной одежды Reebok.

Бренд запустил в России кампанию "Ни в какие рамки", которая является адаптацией общемировой "Be More Human" (что можно перевести как "Будь более человечным"). Основной посыл кампании – борьба с гендерными стереотипами и клише. Рекламируется женская одежда.

Адаптацию для России делал ведущий специалист по маркетингу Reebok и инициатор проекта Александр Голофаст, по его словам, фразы для российской кампании были согласованы руководством местного подразделения.

Одна из цитат кампании принадлежит создательнице Telegram-канала "Женская власть" Залине Маршенкуловой. "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", - гласила подпись рядом с фотографией девушки. Постер был опубликован в официальном аккаунте российского подразделения бренда.

Спустя три часа после размещения рекламной кампании в Instagram бренд удалил эту и другие спорные публикации. Пользователи активно обсуждали кампанию в соцсетях — некоторые призвали больше не покупать продукцию Reebook, а кто-то, наоборот, поддержал идею.