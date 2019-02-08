08 Февраля 2019
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Политика В России

Google пообещал исправить некорректное отображение Крыма на картах

Google в ближайшее время исправит некорректное отображение Крыма на своих картах. Об этом представитель компании заявила на встрече с главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее выяснилось, что Крым обозначен, как часть российской территории, только при заходе на платформу из России. Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

"Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании", - рассказал Пискарев.

В случае, если ситуация не будет исправлена, депутаты намерены обратиться с жалобой в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

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Google пообещал исправить некорректное отображение Крыма на картах

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Теги: Google, Крым, карты, Госдума



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