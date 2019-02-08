Гол Черышева помог "Валенсии" уйти от поражения в полуфинальном матче Кубка Испании с "Бетисом"

Гол российского футболиста Дениса Черышева помог "Валенсии" спастись от поражения в полуфинальном матче Кубка Испании с "Бетисом" (2:2), передает корреспондент Накануне.RU.

К 54-й минуте благодаря голам Лоренсо Морона и Хоакина "Бетис" вел со счетом 2:0. Отметим, что свой мяч 37-летний полузащитник хозяев Хоакин забил прямым ударом с углового.

Однако "летучие мыши" не пали духом и отыграли один мяч к 70-й минуте: автором стал российский полузащитник гостей Денис Черышев, отличившийся ударом головой после навесной передачи Кевина Гамейро. "Валенсия" сравняла счет в компенсированное время — Гамейро отличился уже сам, замкнув прострел с фланга. Итог — ничья, 2:2.

Ответная встреча пройдет 28 февраля на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Добавим, что во втором полуфинале мадридский "Реал" в первом матче на выезде сыграл вничью с "Барселоной" — 1:1.