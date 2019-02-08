Пермский "Амкар" участвует в финале Футбольной небесной лиге против кировского "Динамо"

Сегодня ночью стартовал финальный матч Футбольной небесной лиги между пермским "Амкаром" и кировским "Динамо", передает корреспондент Накануне.RU.

Футбольная небесная лига - это виртуальное первенство между футбольными клубами, прекратившими свое существование. Первенство проходит в формате голосования, которое длится 90 часов.

"Каждые 2500 голосов равны одному голу в основное время. Если в основное время счет равный, оставшиеся голоса конвертируются в голы в дополнительное время (1200 голосов) и, в случае равенства и здесь, в голы в серии пенальти (200 голосов, если и здесь равенство – 100 голосов и так далее", - говорится в группе футбольной небесной лиги.

Побеждает клуб, набравший больше голосов.

Отметим, что пока "Амкар" лидирует, но с очень небольшим отрывом.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.