08 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

"Красная дума" не приняла ультиматум Бидонько и ушла "на карантин"

Дума Асбеста не смогла собраться на заседание уже в четвертый раз. Как передает корреспондент Накануне.RU, парламентский кризис продолжается, вопреки вчерашнему приезду вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, который выставил думцам ультиматум.

"Красная дума" с большинством коммунистов была сформирована в Асбесте по результатам выборов в 2017 году. Теперь депутаты не из фракции КПРФ требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову, известную участием в протестных акциях за пределами Асбеста - в Екатеринбурге, Москве и других городах. 7 февраля к думцам приезжал Сергей Бидонько и грозил роспуском.

Однако на сегодняшнем заседании кворум опять не собрался. Присутствовали лишь 13 депутатов из 21, для того, чтобы собрание было признано правомочным, не хватило одного человека. Было отмечено, что семеро не явившихся болеют, а один в командировке. В том числе отсутствовала Наталья Крылова.

Дума ушла на вынужденный "карантин", следующее заседание намечено на 28 февраля.

Сергей Бидонько(2018)|Фото: Накануне.RU
Угрозы Бидонько не помогли собраться думе Асбеста

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"Красная дума" не приняла ультиматум Бидонько и ушла "на карантин"

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Теги: красная дума, Сергей Бидонько, ультиматум Бидонько



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