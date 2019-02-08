Очередной снегопад в Екатеринбурге стал причиной пробок и ДТП

Екатеринбург после суровых морозов снова накрыло снегом. С утра 8 февраля в уральской столице идет снегопад, в результате чего на дорогах образовались многокилометровые пробки. На данный момент, согласно сервису Яндекс.Пробки, город стоит в 7-бальных пробках, передает корреспондент Накануне.RU

Движение автомобилей особенно затруднено на улице Куйбышева, на проспекте Ленина, на Восточной. Также пробки образовались на улице Ткачей, на 8 марта, на Белинского и Челюскинцев. Стоит отметить, что большинство улиц с утра не было расчищено от снега. Кроме того, на дорогах зафиксировано около 10 ДТП на центральных улицах, например, на улице Московской, на перекрестке улиц Декабристов и Белинского, на улице Розы Люксембург.

По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха сегодня днем будет -12 градусов, в субботу - немного холоднее - 14 градусов ниже нуля, а в воскресенье уже потеплеет до -9. Все выходные, по прогнозам синоптиков, будет идти небольшой снег.

Отметим, что неделю назад в Екатеринбурге была такая же ситуация с пробками из-за снегопада.