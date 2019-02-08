Депутаты облдумы Зауралья единогласно поддержали назначение первого зама Шумкова по АПК
На внеочередном заседании Курганской облдумы депутаты единогласно поддержали кандидатуру Сергея Пугина на должность первого заместителя главы региона, директора департамента АПК, передает корреспондент Накануне.RU.
Пугин, выступая перед народными избранниками, отметил, что у аграрной сферы Зауралья сегодня большие перспективы.
Кандидатуру Пугина поддержали даже оппозиционные парламентарии. Как отметил глава думской фракции КПРФ Василий Кислицын, он знает Пугина с детства и считает, что он грамотный и ответственный специалист.
Напомним, Сергей Пугин - единственный заместитель главы региона, который удержался на своем посту после прихода врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года.