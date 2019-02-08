Вез рабочих со смены и опрокинулся: подробности страшной аварии с автобусом, перевозившим шахтеров "Распадской"

Стали известны подробности аварии с автобусом, перевозившим шахтеров "Распадской". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Кемеровской области, сегодня рано утром служебный вахтовый автобус, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров. В результате пострадали 22 рабочих, шестеро из которых погибли на месте.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Будет установлено, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, а также соответствовало ли техническое оснащение транспорта погодным условиям.

Также следователи намерены выяснить, проходил ли водитель медосвидетельствование перед выходом на линию и были ли соблюдены требования безопасности при перевозке людей.

Ранее сообщалось, что автобус мог упасть с высоты в 45 метров.