08 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Богатейший человек мира заявил, что его шантажируют интимными фото

Богатейший человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что таблоид National Enquirer, получивший его интимные фотографии, занимается шантажом.

На портале для публичных объявлений Medium он рассказал, что запустил частное расследование того, как таблоид заполучил смс-сообщения и личные фото Безоса и его любовницы.

После этого, по словам главы Amazon, главред National Enquirer Дэвид Пекера потребовал прекратить расследование, иначе он опубликует компромат, передает Regnum.

В январе сообщалось, что 54-летний Джефф Безос объявил о расставании с женой, с которой он прожил в браке четверть века.

За несколько дней до объявления о разводе Безос был замечен на вечеринке по поводу вручения премии "Золотой глобус". Компанию ему составляла ведущая новостей Лорен Санчес (именно ей приписывают теперь роман с Джеффом) и ее муж Патрик Уайтселл.

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Богатейший человек мира заявил, что его шантажируют интимными фото

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Теги: Джефф Безос, шантаж, Amazon



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