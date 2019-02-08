Глава Златоуста пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства кремниевого завода

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков выходит из тюрьмы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Глава Златоуста пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства кремниевого завода

Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства завода по производству технического кремния, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В социальных сетях формируется негативный фон, направленный на то, что на предприятии будет проходить обогащение технического кремния. Как заявляет инвестор, никакого обогащения не будет. Никаких загрязняющих атмосферу веществ, в том числе хлорсодержащих, не предполагается. Для нас, безусловно, на первом месте – экология и здоровье граждан, и параллельно – развитие экономики", - отметил градоначальник.

Он отметил, что решение по проекту будет приниматься открыто и с учетом мнения горожан. В частности, планируется направить рабочую группу в Караганду, где есть подобное предприятие.

"Эта работа будет проходить совместно с предприятиями, с общественностью, с экологическими организациями, и только после этого с учетом мнения горожан будет принято принципиальное решение по проекту", - подчеркнул он.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Златоуста пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства кремниевого завода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кремниевый завод, Златоуст, предприятие, публичные слушания, Силарус, Титан, Вячеслав Жилин,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2019 10:37 Мск "Нас губят, обещая рабочие места". Жители Златоуста выступили против строительства кремниевого завода

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 983

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети