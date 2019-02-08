Глава Златоуста пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства кремниевого завода

Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства завода по производству технического кремния, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В социальных сетях формируется негативный фон, направленный на то, что на предприятии будет проходить обогащение технического кремния. Как заявляет инвестор, никакого обогащения не будет. Никаких загрязняющих атмосферу веществ, в том числе хлорсодержащих, не предполагается. Для нас, безусловно, на первом месте – экология и здоровье граждан, и параллельно – развитие экономики", - отметил градоначальник.

Он отметил, что решение по проекту будет приниматься открыто и с учетом мнения горожан. В частности, планируется направить рабочую группу в Караганду, где есть подобное предприятие.

"Эта работа будет проходить совместно с предприятиями, с общественностью, с экологическими организациями, и только после этого с учетом мнения горожан будет принято принципиальное решение по проекту", - подчеркнул он.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.