США намерены полностью вывести войска из Сирии к концу апреля

Соединенные Штаты установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии, пишет The Wall Street Journal.

При этом большая часть военных покинет арабскую республику в середине марта.

Отмечается, что американцы хотят нанести удары по остаткам террористов группировки "ИГ" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, добавляет издание, остается и проблема курдского ополчения, которое останется "без защиты" после ухода американцев, пишет Regnum.

Ранее американский президент заявил, что часть военных США останется на территории Сирии для защиты Израиля.

Как сообщалось ранее, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.