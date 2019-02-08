В Кемеровской области вахтовый автобус упал с высоты: погибли шесть человек

Автобус, перевозивший работников шахты, попал в аварию в Кемеровской области. Есть жертвы.

Как сообщил РИА Новости представитель "Распадской угольной компании", в результате инцидента шесть человек погибли, еще 16 пострадали. Компания уже создала специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как пояснил источник в экстренных службах региона, вахтовый автобус упал с высоты 40-45 метров. Точные причины аварии устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик. Пострадали более 20 человек.