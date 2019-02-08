08 Февраля 2019
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Центральный ФО

Воронежская область

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Мурманская область

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Происшествия Сибирский ФО В России

В Кемеровской области вахтовый автобус упал с высоты: погибли шесть человек

Автобус, перевозивший работников шахты, попал в аварию в Кемеровской области. Есть жертвы.

Как сообщил РИА Новости представитель "Распадской угольной компании", в результате инцидента шесть человек погибли, еще 16 пострадали. Компания уже создала специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как пояснил источник в экстренных службах региона, вахтовый автобус упал с высоты 40-45 метров. Точные причины аварии устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Новгороде автобус врезался в грузовик. Пострадали более 20 человек.

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В Кемеровской области вахтовый автобус упал с высоты: погибли шесть человек

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Теги: автобус, ДТП, Кемеровская область



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Развитие сюжета:

Ранее 08.02.2019 08:31 Мск Вез рабочих со смены и опрокинулся: подробности страшной аварии с автобусом, перевозившим шахтеров "Распадской"

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