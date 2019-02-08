Объявлен в розыск один из руководителей частного пермского приюта, где стариков морили голодом

Исполнительный директор незаконного приюта для пенсионеров "Надежда" объявлен в розыск. Из-за издевательств над постояльцами возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

В 2018 г. в частном доме в Индустриальном районе Перми ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый наняли работников и создали частный приют "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали требованиям, предъявляемым к такого рода заведениям.

За стариками ухаживали, не имея на то лицензии, без обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления психологических, педагогических и бытовых услуг. В момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 г., в приюте жили четыре постояльца.

6 февраля 2019 г. по поручению следователя прошла повторная проверка деятельности приюта, которая и вскрыла нарушения. Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", которое объединено с первым делом.

В приюте во время новой проверки находилось уже 12 человек. Пятеро отправлены в больницу, семеро – в другие социальные учреждения. Из-за того, что 36-летний исполнительный директор продолжает незаконную деятельность и от явки в СК для допроса уклоняется, он объявлен в розыск как подозреваемый.