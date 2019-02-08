Британская полиция считает причастными к "делу Скрипалей" пятерых россиян

Британская полиция считает, что к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро россиян, сообщает Daily Mail.

Утверждается, что полиция проинформирует правительство о собранных уликах "в течение нескольких недель".

Ранее британское издание The Telegraph заявило о третьем подозреваемом в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Якобы "российским агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некий Сергей Федотов.

По данным источников Daily Mail, полиция вышла на след еще двух россиян, которые посетили Великобританию в марте и, вероятно, уже вернулись в РФ. Как уточняет издание, новые фигуранты следствия передвигались отдельно от других подозреваемых, а их роль в инциденте была "гораздо меньше".

Между тем, пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что информация о некоем Федотове появилась в СМИ еще 10 октября 2018 года.

В посольстве считают, что дозированные информационные утечки по "делу Скрипалей" призваны отвлекать британцев от проблем, возникших с выходом страны из Евросоюза.

В марте прошлого года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслжб, однако весомых доказательств не представило. Однако были опубликованы кадры с двумя мужчинами, находившимися в день отравления в Солсбери. В Великобритании их назвали исполнителями покушения.

Позже похожие на них мужчины, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что просто проводили в провинциальной Англии отпуск.

МИД Великобритании не поверил интервью. Лондон продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.