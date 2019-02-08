08 Февраля 2019
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Общество В России

Минприроды выделит 12 млрд на решение проблем "мусорной реформы"

Минприроды выделит 12 млрд руб. на поддержку региональных операторов по обращению с отходами. Эта сумма будет зарезервирована в федеральном бюджете, они поступят операторам в случае массовых неплатежей населения, рассказал журналистам министр природы РФ Дмитрий Кобылкин.

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По словам министра, период турбулентности "мусорной реформы" может продлиться полгода, пишут "Известия". Ситуация должна нормализоваться в сентябре.

"Помните, в Челябинске был мусорный коллапс? Цена вопроса — 14 млн рублей на быстрое решение проблемы. Это незначительные деньги для субъекта. Регоператоры должны были, по идее, иметь финансовый запас, чтобы быть готовыми к таким вызовам", - заявил Кобылкин.

Напомним, на мусорный коллапс челябинцы пожаловались президенту России Владимиру Путину. Из-за изменений в логистике, коммунальные службы не справлялись с вывозом отходов из дворов.

По оценкам представителей региональных операторов, неплатежи населения в первом квартале 2019 г. могут достичь трети от планируемых поступлений.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале в городах России прошла волна мусорных протестов "Россия – не помойка". Участники акций протестовали против строительства мусоросжигательных заводов и новых свалок.

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Минприроды выделит 12 млрд на решение проблем "мусорной реформы"

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Теги: мусорная реформа, Министерство природы, Дмитрий Кобылкин



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