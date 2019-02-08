Стало известно точное время начала ответного кубкового матча между "Уралом" и "Спартаком"

Стало известно точное время начала матча "Урал" - "Спартак" в 1/4 финала Кубка России по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, встреча пройдет 7 марта в Екатеринбурге и начнется в 19.00 по местному времени.

Напомним, первый матч, который прошел в декабре в Москве, завершился вничью. Таким образом, все решится в ответной игре.

Ранее за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время кубкового матча "Спартак" - "Урал" РФС оштрафовал столичный клуб на 120 тыс. руб. К екатеринбургской команде никаких санкций применено не было.