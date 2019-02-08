США вновь призвали Мадуро уйти в отставку и покинуть Венесуэлу

Вашингтон настаивает на сложении президентом Венесуэлы Николасом Мадуро своих полномочий и последующем отъезде из страны, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, аналогичный призыв прозвучал от советника американского президента Джона Болтона.

По словам Абрамса, предложенное им развитие событий будет "лучше для перехода к демократии" в латиноамериканской страны.

"Несколько государств, по моему мнению, будут готовы принять его", — передаёт ТАСС слова дипломата, который уточнил, что имеет в виду Кубу, Россию или другие государства, выразившие готовность "принять членов коррупционного режима, если это поможет переходному процессу".

Абрамс также подчеркнул, что Мадуро следует как можно скорее сложить с себя полномочия.

"Чем дольше он будет держаться за власть, тем сильнее будет ухудшаться его положение и больше страданий будет для Венесуэлы", — заключил дипломат.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.