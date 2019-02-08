Адвокат Бутиной допустил её освобождение после оглашения приговора

Американский суд может освободить Марию Бутину после оглашения приговора, заявил её адвокат Роберт Дрисколл.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

По словам Дрисколла, оглашение приговора ожидается в следующем месяце.

"Надеемся, вскоре после этого она (Бутина, — прим.) будет дома", — сказал адвокат в эфире телеканала RT.