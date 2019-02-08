08 Февраля 2019
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Экономика В России

Компания Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков

Использование протокола передачи данных компании "Современные радио технологии" может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии.

Это следует из письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексея Соколова в Минэнерго. Для передачи данных с умных счетчиков в систему учета Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и разработанный СРТ протокол XNB. На своем сайте компания уже предлагает умные электросчетчики.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в 2018 году. С 1 июля 2020 года умные счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии должнику.

СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков и интеллектуальных систем учета электроэнергии, опасается директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. При этом из письма следует, что "Глонасс-ТМ", управляющая СРТ, может оказаться единственным обладателем частот, на которых могут работать интеллектуальные системы учета, пишут "Ведомости".

Основной совладелец компании "Современные радио технологии" — Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга, свидетельствуют данные базы данных "Контур-фокус". Ротенбергу-младшему принадлежит 45% в производителе "умных счётчиков". Его партнёрами по этому бизнесу являются бизнесмен Павел Старюк и Андрей Шипелов, совладелец оператора системы "Платон".

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Компания Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков

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Теги: Ротенберг, ЖКХ, счетчики, электроэнергия



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