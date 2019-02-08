СМИ: Прекращено прямое авиасообщение Байконура с Москвой

В СМИ появилась информация о прекращении регулярного авиасообщения Байконура с Москвой.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник на космодроме, отменён последний авиарейс.

"Авиакомпания "Алроса" прекратила полёты на Байконур, — рассказал собеседник агентства. — В течение последних лет по маршруту "Байконур-Москва" два раза в неделю летали самолёты".

Причина, по его словам, заключается в конкуренции с "Аэрофлотом", выполнявшим с середины 2018 года в несколько раз более дешёвые полёты в столицу России из соседнего с Байконуром города Кызыл-Орда.