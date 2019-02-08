08 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

В Кургане сильный пожар уничтожил склад на Омской улице

В Кургане ночью 8 февраля сгорел склад на улице Омской.

Пожарные оперативно прибыли на место, в 2.36 пожар на площади 1,6 тыс. кв. м. локализовали, а в 3.14 - ликвидировали открытое горение.

Когда подразделения приехали на место, склад уже вовсю горел, быстрому распространению огня способствовала высокая степень горимости материалов конструкций склада, также ликвидацию пожара осложняли низкие температуры, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

склад, пожар, Омская, МЧС(2019)|Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

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В Кургане сильный пожар уничтожил склад на Омской улице

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Теги: Омская, МЧС, пожар, горение, склад



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