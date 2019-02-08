В Кургане сильный пожар уничтожил склад на Омской улице

В Кургане ночью 8 февраля сгорел склад на улице Омской.

Пожарные оперативно прибыли на место, в 2.36 пожар на площади 1,6 тыс. кв. м. локализовали, а в 3.14 - ликвидировали открытое горение.

Когда подразделения приехали на место, склад уже вовсю горел, быстрому распространению огня способствовала высокая степень горимости материалов конструкций склада, также ликвидацию пожара осложняли низкие температуры, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.