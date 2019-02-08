В Магнитогорске расследуют дело по факту получения травм 3-месячным ребенком

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область Уральский ФО

В Магнитогорске расследуют дело по факту получения травм 3-месячным ребенком

В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью трехмесячному мальчику.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в январе в лечебное учреждение Магнитогорска с травмой головы поступил мальчик, который впоследствии был переведен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

По факту травмы была организована проверка, по результатам которой заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

По предварительным данным, ребенок имеет врожденное заболевание. По словам матери, сын упал с ее рук и получил ушиб головы. Уже находясь вместе с ребенком в лечебном учреждении, мать нанесла сыну побои.

Проверка также проводится в отношении врачей больницы, которые не защитили маленького пациента.

В настоящее время ребенок находится в больнице с отцом, мать помещена в психиатрическое отделение специализированного лечебного учреждения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Магнитогорске расследуют дело по факту получения травм 3-месячным ребенком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, ребенок, травмы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2019 04:10 Мск В Свердловской области ребенок получил травму головы, катаясь с горки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 976

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети