В Магнитогорске расследуют дело по факту получения травм 3-месячным ребенком

В Челябинской области расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью трехмесячному мальчику.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в январе в лечебное учреждение Магнитогорска с травмой головы поступил мальчик, который впоследствии был переведен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

По факту травмы была организована проверка, по результатам которой заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".

По предварительным данным, ребенок имеет врожденное заболевание. По словам матери, сын упал с ее рук и получил ушиб головы. Уже находясь вместе с ребенком в лечебном учреждении, мать нанесла сыну побои.

Проверка также проводится в отношении врачей больницы, которые не защитили маленького пациента.

В настоящее время ребенок находится в больнице с отцом, мать помещена в психиатрическое отделение специализированного лечебного учреждения.