08 Февраля 2019
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Происшествия Уральский ФО

В Свердловской области ребенок получил травму головы, катаясь с горки

Прокуратура Нижней Туры организовала проверку после травмирования ребенка в поселке Ис Нижнетуринского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве по Свердловской области, 2 февраля 9-летний мальчик, катаясь на горке, получил травму головы. Он был госпитализирован в ГБУЗ Свердловской области "Нижнетуринская центральная городская больница", а позже - направлен в больницу Нижнего Тагила.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников Нижнетуринской больницы при оказании медицинской помощи и должностных лиц органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, организовавших ледовый городок в поселке Ис.

Как сообщалось ранее, экс-начальника отдела МКУ "Управление по благоустройству" в Сатке Антона Кузнецова признали виновным в причинении смерти по неосторожности ребенку.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. Ребенок упал с недостроенной ледяной горки новогоднего городка в Сатке, после чего на него упал кусок льда. Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии он скончался.

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В Свердловской области ребенок получил травму головы, катаясь с горки

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Теги: ребенок, горка, травма



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