08 Февраля 2019
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В России подорожало вторичное жилье

В декабре прошлого года стоимость вторичного жилья в большинстве российских городов достигла максимального уровня с 2015 года.

По данным онлайн-сервиса объявлений "Авито Недвижимость", в конце 2018 года цена квадратного метра на вторичном рынке в Москве увеличилась на 7,2% — до 204 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 11,3% (до 126 тыс. руб.).

В Московской области рост составил 4,2% — до 82 тыс. руб., в Ленинградской области — 21,7% (65 тыс. руб.). Среди других российских регионов, в лидерах - Мурманская область, где стоимость 1 кв. м выросла на 43% — до 43 тыс. руб., а также Якутия - рост на 13,4% — до 33 тыс. руб.

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 6,5%, стоимость трехкомнатных увеличилась на 5,8%, а стоимость однокомнатных — на 5%. Как говорят аналитики, покупатели поторопились приобрести жилье на старых условиях, так как были обеспокоены тем, что времена дешевых кредитов в скором времени могут закончиться, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, после решения Центрального банка повысить ключевую ставку до 7,5% годовых во всех крупных городах России увеличились цены на жилье. Более сильный рост цен произошел на рынке вторичной недвижимости.

Ставка ЦБ увеличилась на 0,25% в сентябре 2018 г., следом повысились ипотечные ставки. Специалисты Domofond.ru подсчитали, что с сентября по январь 2019 г. во всех крупных городах подорожало вторичное жилье, разброс роста цен - 0,8% до 10,9%. Причем, рынок отреагировал с опозданием: если в сентябре и октябре цены не менялись, то в ноябре увеличились сразу на 2,8%. По итогам января 2019 г. средняя стоимость кв. метра в России составила 63 697 руб.

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В России подорожало вторичное жилье

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Теги: жилье, квартира, недвижимость



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