Росстат: отмечается снижение пенсий россиян

По итогам прошлого года средний размер пенсии в России составил 13,36 тыс. руб.

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Об этом говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России". Эта сумма на 3,7% превышает показатель 2017-го, однако лишь в том случае, если ​не учитывать выплаченные пенсионерам в январе того же года за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году "отступные" в 5 тыс. руб. С учетом же этой разовой выплаты номинальный размер средней пенсии-2018 оказался лишь на 0,4% выше, чем годом ранее.

​Реальный же размер пенсии (с поправкой на прирост потребительских цен), как следует из данных Росстата, в 2018 году даже без учета единовременной выплаты 2017-го увеличился всего на 0,8%, а с учетом — так и вовсе сократился на 2,4%.

Снижение по итогам года реального размера пенсий Росстат зафиксировал впервые с 2015-го, когда он сократился на 2,5%. В 2016 году прирост реальных пенсий составил 1,1%, а в 2017-м — 3,6% (без учета разовой выплаты плюс 0,3%), сообщает РБК.

Тем временем, вслед за повышением пенсионного возраста грядет продолжение реформы – в высоких кабинетах Минфина и, как ни странно, Центробанка обсуждают новый поворот в заботе о гражданах. А именно речь идет о так называемом индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), суть которого сводится к тому, что каждый гражданин должен будет сам откладывать от своей зарплаты часть средств на пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагается, что процент будет повышен до 6% в течение пяти лет.

При этом чиновники, как и в период протаскивания повышения возраста выхода на пенсию, повсюду заявляют не только о необходимости такой меры для экономики, государства и (конечно же!) самих пенсионеров, но и о надежности. На уровне деклараций звучит, что накопления будут собственностью граждан, а не государства. Более того, отчисления будут избавлены от НДФЛ. Однако, пока все это – лишь заявления, конкретного текста законопроекта нет.