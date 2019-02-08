08 Февраля 2019
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Общество В России

Россию на "Евровидении-2019" будет представлять Сергей Лазарев

Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019".

Об этом сообщили в телерадиокомпании ВГТРК - российском вещателе конкурса в текущем году. Официальное представление Лазарева состоится в субботу, на телеканале "Россия"-1 в программе "Привет, Андрей". По словам певца, он решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". "И поэтому я решил ехать на "Евровидение"!", - отметил исполнитель.

На телеканале ВГТРК говорят, что продюсером и соавтором песни Сергея Лазарева снова станет Филипп Киркоров, сообщает "Российская газета".

Напомним, в 2016 году Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении". Тогда он занял третье место, уступив украинской и австралийской представительницам.

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Россию на "Евровидении-2019" будет представлять Сергей Лазарев

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Теги: Сергей Лазарев, Евровидение-2019



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