Макрон отказался от совместного с Меркель выступления

Французский президент Эммануэль Макрон отказался от участия в предстоящей конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в Германии.

Причиной стали его разногласия с правительством ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток — 2". Также Макрон отменил совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Официальная причина - несовпадение графиков двух лидеров.

Однако по данным зарубежных СМИ, отмена поездки президента Франции произошла на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северный поток — 2", сообщает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, Германия нуждается в "Северном потоке – 2" из-за будущего отказа от угля и атома, поэтому Берлин поддерживает строительство газопровода.

Как сообщил уполномоченный кабмина ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе, страна откажется от угля и атомной энергии в 2038 году. "Нам нужно 100-процентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас ", — отметил Визе.

Как пишет Die Welt, единственным вариантом для ФРГ является газ из России, которым обеспечиваются 43% потребности ЕС, сообщает РИА "Новости".