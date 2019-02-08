Британские СМИ заинтересовались недвижимостью Навки и Пескова

Газета Guardian сообщила, что фигуристка Татьяна Навка - супруга пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, владеет "империей собственности" стоимостью более $10 млн и строит "дворец на берегу реки" в Подмосковье.

Таковы итоги расследования издания совместно с центром "Досье" Михаила Ходорковского. Хотя Навка и до замужества с Песковым владела значительным состоянием, из расследования следует, что ей и ее мужу принадлежит больше активов, чем было известно ранее.

Так, Навке удалось купить земельный участок на Рублевке за 300 млн руб., в то время как в 2012 году продавец участка просил за него примерно в два раза больше. Это связывают с тем, что участок ей продал некий Тимур Халдаров, связанный с Алишером Усмановым. Сам Халдаров сообщил изданию, что продал участок по рыночной стоимости в условиях падения цен, потому что собирался съезжать. Халдаров подтвердил, что работает в "Металлоинвесте" Алишера Усманова.

Навка заявила, что купила собственность по рыночной цене после резкого падения цен на недвижимость, отметив, что платит налоги со всех своих доходов.

Guardian также пишет, что Навка и Песков планировали строительство еще одного дома на участке, принадлежавшем бизнесмену Арасу Агаларову.

Также в "Досье" выяснили, что в 2014 году Навка открыла три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. После замужества в 2015 году она должна была их закрыть, однако не сообщала, сделала ли это. По данным Guardian, Навка была основательницей одной из офшорных компаний, которая упоминалась в "Панамском досье", однако супруга официального представителя Кремля это не подтверждает, сообщает BBC.

Ранее Песков сообщил, что кампания против него в СМИ продолжится. "Скоро продолжится кампания. Следите за СМИ", – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как он относится к публикациям "компромата на него".

Песков добавил, что с юмором относится к публикациям с "компроматом на него" и стал менее ранимым, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2015 году на свадьбе Пескова на его руке были замечены дорогие часы марки Richard Mille. По некоторым данным, часы оцениваются в 37 млн руб. Пресс-секретарь главы государства тогда сообщил, что это подарок от супруги Татьяны Навки, он не мог не надеть их на свадьбу.

Международный консорциум журналистов провел расследование, по результатам которого стали известны данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров.

Об этом говорится в специально-опубликованном пресс-релизе. Также обнародованы данные о 128 политиках и официальных лиц и 29 миллиардерах из журнала Forbes.

Авторы расследования заявляют, что речь идет о примерно 11,5 млнразличных документах, которые проливают свет на масштабы "теневой экономики" с участием ведущих мировых политиков, бизнесменов и "селебрити".

В сборе информации больше года участвовали члены консорциум журналистов, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий – всего более 370 журналистов из 76 стран.

Одно из названий расследования – "Панамские документы" — по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и стала основой работы журналистов. По данным представителей СМИ, это компания занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур с тем, чтобы скрыть конечных бенефициаров активов.

В докладе журналистов, в частности, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании, по меньшей мере, $2 млрд.