Кадыров прокомментировал задержание своего помощника в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что помощник постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурад Саидов был задержан за драку.

По словам Кадырова, задержанный был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. При этом он не подтвердил информацию о том, что Саидов занимал должность заместителя постпреда. При этом ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики.

Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву разобраться в ситуации. По словам Кадырова, оба участника конфликта - чеченцы, у которых возникли разногласия из-за "взаимных претензий по бизнесу", а изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы.

Ранее СМИ сообщили, что в Крыму по подозрению в вымогательстве задержан некий Мурад Саидов, помощник представителя главы Чечни в Республике Крым Исы Хачукаева. Приехавшие на вызов в ресторан в городе Саки полицейские обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. Причиной конфликта стал якобы отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе, сообщает РИА "Новости".