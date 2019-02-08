Кадыров прокомментировал задержание своего помощника в Крыму

08 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Северо-Кавказский ФО Крым

Кадыров прокомментировал задержание своего помощника в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что помощник постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурад Саидов был задержан за драку.

По словам Кадырова, задержанный был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. При этом он не подтвердил информацию о том, что Саидов занимал должность заместителя постпреда. При этом ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики.

Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву разобраться в ситуации. По словам Кадырова, оба участника конфликта - чеченцы, у которых возникли разногласия из-за "взаимных претензий по бизнесу", а изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы.

Ранее СМИ сообщили, что в Крыму по подозрению в вымогательстве задержан некий Мурад Саидов, помощник представителя главы Чечни в Республике Крым Исы Хачукаева. Приехавшие на вызов в ресторан в городе Саки полицейские обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. Причиной конфликта стал якобы отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе, сообщает РИА "Новости".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кадыров прокомментировал задержание своего помощника в Крыму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Чечня, Кадыров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 965

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети