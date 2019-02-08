08 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

Россия предложила США уничтожить запрещенное вооружение

Москва предложила Вашингтону уничтожить установки для пуска управляемых ракет Мк-41.

Как сообщили в Минобороны РФ, Соединенным Штатам предлагается уничтожить ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), а также ударные беспилотники, которые в договоре РСМД попадают под определение "крылатой ракеты наземного базирования".

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, американские власти не предпринимали необходимых действий по устранению нарушений собственных обязательств по ракетному договору, сообщает РИА "Новости".

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение президента страны Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.

Бывший кандидат в президенты страны добавила, что выход из Договора без переговоров о каком-либо другом соглашении с Россией "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

"Последнее, что сейчас нужно миру, - это гонка ядерных вооружений", - приводит слова Клинтон Regnum.

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернется к его соблюдению". Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки.

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Россия предложила США уничтожить запрещенное вооружение

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Теги: США, ракеты, РСМД



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