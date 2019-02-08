Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава Роснано Анатолий Чубайс высказался об освобождении освобождение бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который ранее проходил обвиняемым по делу о покушении на него.

"Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", – написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Напомним, 7 февраля суд в Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (282 УК).

Как сообщил РИА Новости адвокат Квачкова, он выйдет на свободу через 10 дней.

Владимир Квачков – советский и российский военный, полковник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

В 2005 году он был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения 5 июня 2008 года оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор. Через день, 23 декабря 2010 года, Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет. 18 августа 2017 года Квачков был приговорен Самарским военным судом Приволжского военного округа еще к 1,5 годам колонии строгого режима за "возбуждение ненависти либо вражды" в видеоролике, сделанном им в местах заключения.