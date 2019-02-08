"Уралвагонзавод" и Федерация велоспорта взялись за юриспруденцию

"Уралвагонзавод" и Федерация велосипедного спорта Свердловской области ищут решение по урегулированию вопросов задолженности. Речь идет о сумме около 2 млн руб., которые федерации следует уплатить за аренду помещений. Но вот что любопытно. В компании заявляют, что речи о взыскании средств не идет и решается вопрос о мировом соглашении, передает корреспондент Накануне.RU.

Корпорация «Уралвагонзавод» и Федерация велоспорта Свердловской области «совместно и юридически выверено» идут к заключению мирового соглашения в вопросе оплаты аренды принадлежащих УВЗ помещений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия. Несмотря на то, что речь идет о сумме до 2-х млн. руб. требовать деньги со спортивной организации танкостроители не собираются.

Напомним, что информация о якобы возникшем конфликте появилась в региональных СМИ. В частности, сообщалось, что УВЗ подал в суд на Федерацию велосипедного спорта Свердловской области о взыскании с неё задолженности по аренде помещений.

Накануне.RU в УВЗ пояснили, что велошкола появилась в Нижнем Тагиле по инициативе самого завода. Предприятие выделяло средства федерации велосипедного спорта на аренду помещений, принадлежащих самой корпорации. Однако, из-за многомиллиардных долгов, скопившихся к 2017 году, спонсорство по этому направлению пришлось прекратить. В результате у Федерации образовалась задолженность перед заводом в 1 млн. 600 тысяч рублей за аренду площадей ещё за тот период поддержки от завода.

Как сообщил заместитель генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко, в целях решения вопроса с просроченной задолженностью федерации была предложена правовая возможность урегулирования отношений. Речь идет о подписании мирового соглашения.

«Это значит, сделать всё открыто, как говорится, «в белую». Что, как видно из резонанса в прессе, выгодно далеко не всем. Особенно тем, кто раньше имел отношение к схемам финансирования спортивной организации через всевозможные советы. На наш взгляд, именно эти люди сегодня заинтересованы в «педалировании» темы с негативным уклоном даже там, где действия явно направлены на поддержку спорта. Но поссорить УВЗ - социально ориентированное предприятие - и организацию, занимающуюся спортивным воспитанием детей, в том числе, и в интересах завода, задумка из разряда мелкой пакости. В ближайшие дни мировое соглашение будет. О, спорт, ты – мир!» - заявил Калениченко.

При этом он уточнил, что социальная нагрузка на предприятие остается огромной. «Такие спортивные объекты, как ледовый дворец, дворец водного спорта, футбольные базы и новая современная поликлиника – только задумайтесь, сколько это в деньгах и как важно для сотрудников завода, их семей и жителей города!» - отметил Дмитрий Калениченко.