В Сирии погиб российский контрактник

В Сирии при выполнении боевого задания погиб 25-летний российский контрактник.

Как сообщила пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края, Максим Плетнев скончался 31 января при выполнении служебного задания и воинского долга.

Место гибели не уточняется. По данным "Интерфакса", Плетнев был сержантом контрактной службы, а погиб в Сирии.

В мае прошлого года артиллерийская батарея сирийских правительственных войск была атакована в темное время суток несколькими мобильными группами боевиков. Два российских военных советника, управлявшие огнем, погибли на месте, еще пять российских военнослужащих получили ранения.

Последние были оперативно доставлены в военный госпиталь в Москве, но спасти удалось не всех: двое, несмотря на усилия врачей, скончались. Вышестоящее командование представило военнослужащих к государственным наградам.