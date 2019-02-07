СКР: Связи между делами экс-сенатора Дерева и Арашукова нет

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

Ему, а также шести его соучастникам предъявлено обвинение в совершении мошенничества, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экс-сенатора и пятерых его сообщников обвиняют в махинациях с НДС на более чем 110 млн рублей.

В СКР отметили, что уголовное дело более пяти лет расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам.

После передачи дела в Главное следственное управление расследование было завершено в кратчайшие сроки.

Отдельно в СК подчеркнули, что какая-либо связь между делами Дерева и сенатора Рауфа Арашукова отсутствует.

О задержании Дерева сообщалось в марте 2018 года.

СМИ сообщали, что сейчас он проходит свидетелем обвинения по делу Арашукова, которого обвиняют, среди прочего, в двух заказных убийствах - лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Как пишет РБК, убийства происходили на фоне конфликта семьи Арашуковых и сторонников Дерева, которые боролись за распределение руководящих должностей в республике.

Напомним, после возбуждения дела Арашуковых в отношении руководства Следственного управления по Карачаево-Черкесии началась служебная проверка. Первый заместитель руководителя управления генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал в отставку.

в СКР заявили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ​никогда не был лично знаком с Рауфом Арашуковым, его отцом Раулем и другими членами этой семьи.