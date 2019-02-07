В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку информации об избиении 90-летнего ветерана коллекторами в Перми.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, сюжет о зверствах коллекторов вышел в передаче одного из федеральных телеканалов.

Сообщалось, что ранее его дочь-пенсионерка под залог квартиры взяла займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и пытаются выселить их на улицу.

В момент одной из последних встреч пожилой мужчина был избит.

Ранее в Казани после угроз коллекторов в адрес ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Напомним, ранее из публикаций СМИ стало известно, что одна из управляющих компаний добивается взыскания с пенсионера долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, отключив электричество в его квартире. Также к взысканию долга УК якобы привлекла некое коллекторское агентство, чьи сотрудники угрожали ветерану.

Сразу после этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил самым тщательным образом проверить все изложенные обстоятельства и дать оценку действиям представителей коллекторов.