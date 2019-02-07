В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Происшествия Приволжский ФО В России Пермский край

В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку информации об избиении 90-летнего ветерана коллекторами в Перми.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, сюжет о зверствах коллекторов вышел в передаче одного из федеральных телеканалов.

Сообщалось, что ранее его дочь-пенсионерка под залог квартиры взяла займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и пытаются выселить их на улицу.

В момент одной из последних встреч пожилой мужчина был избит.

Ранее в Казани после угроз коллекторов в адрес ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Напомним, ранее из публикаций СМИ стало известно, что одна из управляющих компаний добивается взыскания с пенсионера долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, отключив электричество в его квартире. Также к взысканию долга УК якобы привлекла некое коллекторское агентство, чьи сотрудники угрожали ветерану.

Сразу после этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил самым тщательным образом проверить все изложенные обстоятельства и дать оценку действиям представителей коллекторов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пермь, ветеран, коллекторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 953

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети