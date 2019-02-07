В Перми у 90-летнего ветерана пытаются отнять квартиру из-за долгов дочери
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку информации об избиении 90-летнего ветерана коллекторами в Перми.
Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, сюжет о зверствах коллекторов вышел в передаче одного из федеральных телеканалов.
Сообщалось, что ранее его дочь-пенсионерка под залог квартиры взяла займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и пытаются выселить их на улицу.
В момент одной из последних встреч пожилой мужчина был избит.
Ранее в Казани после угроз коллекторов в адрес ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Напомним, ранее из публикаций СМИ стало известно, что одна из управляющих компаний добивается взыскания с пенсионера долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, отключив электричество в его квартире. Также к взысканию долга УК якобы привлекла некое коллекторское агентство, чьи сотрудники угрожали ветерану.
Сразу после этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил самым тщательным образом проверить все изложенные обстоятельства и дать оценку действиям представителей коллекторов.